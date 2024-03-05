Mollakendi Belediye Başkanı fuhuş suçu iddiasıyla tutuklandı

Elazığ'da 'bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı' iddiası üzerine Cemre Operasyonu düzenlendi. Operasyonda Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından tutuklandı. Tutuklama sonrası AK Parti Elazığ İl Başkanlığı, Doğan'ı 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etti.

'Bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı' iddiası üzerine Elazığ'da düzenlenen Cemre Operasyonu'nda Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından tutuklandı. Tutuklamanın ardından AK Parti Elazığ İl Başkanlığı, Doğan'ı 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etti.

BAŞKANIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde ''bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda kadınların para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri'' ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler 4 gün önce ''Cemre Operasyonu'' adı altında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında ''otel sahibi olan ve otelinde fuhuş yaptırdığı'' ileri sürülen AK Partili Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Doğan'ın tutuklanması kararı sonrasında AK Parti Elazığ il başkanlığının Doğan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği alınan kararın ise Genel Merkeze gönderildiği öğrenildi.