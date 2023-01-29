Modem Alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? 2023 En çok satan modeller

Modem Üzerinde Yazan Mbps Nedir?, Modem İnternet Kalite ve Hızını Ne Kadar Etkiler?, Günümüzde modemler en fazla kullanılan cihazlardan biridir. Evinize internet bağlatacaksanız; modem hususuna çok dikkat etmenizde fayda var. Peki, modem alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?, Daha Kaliteli İnternet İçin Hangi Tür Modemler Tercih Etmeliyim? İşte Detaylar...

Modem Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 2023

Modem İnternet Kalite ve Hızını Ne Kadar Etkiler?

Modem Üzerinde Yazan Mbps Nedir?

Kaliteli İnternet İçin Hangi Tür Modemler Tercih Etmeliyim?

Modem Alırken Görüntüye Değil Kaliteye Göre Seçim Yapın

Modem Üzerinde Yazan Mbps Nedir?

Modemlerin üzerinde konumlanan Mbps birçok insanın dikkatini çekmektedir. Öyleyse nedir bu Mbps detayı? Hemen açıklayalım. Bu terimin açılımı Mega Bits Per Second olmaktadır. Saniyede iletilen veri sayısının megabit türünden ifade edilmesi demektir. Esasen internetin standart hız birimi şeklinde de bilinmektedir. Kullanıcılara bir saniye içinde kaç Mbps veri iletildiğini söylemektedir.

Modem İnternet Kalite ve Hızını Ne Kadar Etkiler?

Bilindiği gibi internet yalnızca bilgisayar ve telefonlarda değil, kamera, beyaz eşya, süpürge gibi cihazlarda da sıklıkla kullanılıyor. Artık internetsiz araç kalmadı gibi bir şey söyleyebiliriz. Bundan dolayı hepsi internet hızından etkilenmektedir. Aynı şekilde akıllı cihazın internet bağlantısı da internet hızına etki etmektedir.

Pek çok insan interneti mobil araçlar ile daha fazla kullanılıyor. Bunun nedeni kolay kullanımdır. Tüm bunlara ek olarak modem de internet kaliteli ve hızını etkileyen önemli bileşenlerden biridir. Modemin kaliteli markanın ürünü olması, daha hızlı ve kaliteli bir internet bağlantısı elde etmenize olanak tanıyacaktır.

Kaliteli İnternet İçin Hangi Tür Modemler Tercih Etmeliyim?

Modem satın alırken bazı detaylara odaklanmak önemli. Bunlar arasında modemin altyapıya uyumluğu bir adım öne çıkıyor. Modeminiz ADSL, Fiber ve VDSL destekliyor mu desteklemiyor mu buna bakmanız lazım. Altyapı hizmetinizi en iyi şekilde kullanabilmek için alınan hizmete uyum sağlayan bir modem stili tercih etmeniz önem kazanıyor.

İnterneti hızlı ve etkili bir biçimde kullanmanıza izin veren fiber destekli modemler 1000 Mbps hıza kadar çıkabilir. Fakat altyapınızın da buna uygunluğu gerekmektedir. Bir diğer seçenek ise 300 Mbps modemler oluyor. Bunlar en çok tercih edilen ürünlerdir. Film izlemek, arama yapmak, web sitelerinde gezinmek gibi basit işlemler için internet ihtiyacınız varsa bu modemler tam da size göredir. Fakat daha geniş kapsamlı modemler ile daha ciddi işler yapabilirsiniz.

Modem Alırken Görüntüye Değil Kaliteye Göre Seçim Yapın

Modem satın alırken görüntü haricinde kaliteye önem vermek de son derece önemli bir detay. Özellikle modem sinyal gücü, internetin çok uzun mesafelerde kullanılmasına izin verir. Bu aynı zamanda hızlı bir şekilde veri aktarımını teşvik edecektir. Bu sebeple de modem alırken sinyal kalitesi de hesaba katılmalıdır. Modemin üzerinde konumlanan port bağlantı noktalarına da bakılmalıdır.

Bunları görevi, işletim sistemleri tarafından işlemci ve sunucu programlarına iletilen veri paketlerinin atanmasıdır. UDP ve TCP şeklinde isimlendirilen iki protokol vardır. Bunların her biri kendi bağlantı noktasına sahiptir. Modemdeki port sayısı, ilgili modeme aynı zamanda kaç kaynağın bağlanacağını ifade eder. Örneğin dört portlu modem, dört kaynağa hizmet vermektedir.