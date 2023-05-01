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Mitingdeki teknik arıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ulan Orhan, ulan Orhan

Mitingdeki teknik arıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ulan Orhan, ulan Orhan

Mitingdeki teknik arıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ulan Orhan, ulan Orhan
Admin
Admin
01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitinginde alanındakilere bir video izletmek isterken yaşanan teknik arıza nedeniyle danışmanı Orhan Karakurt'a "Ulan Orhan, ulan Orhan" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarına bugün Ankara'da devam etti. Büyük bir kalabalığa seslenen Erdoğan, alandakilere bir video izletmek istedi.

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu SGK Genel Müdürü olduğu dönem üzerinden bir videoyla eleştirmek isterken teknik bir aksaklık yaşandı. Erdoğan, hazırlanan video için "Bir görün… Savaş Ay'ı da rahmetle analım" dedi.

Bu sözlerin ardından Erdoğan videonun yayına verilmesini bekledi ancak bir türlü yayına girilemedi. Bu esnada yayına Erdoğan'ın; danışmanı Orhan Karakurt'a "Ulan Orhan, ulan Orhan" dediği sesler yayına yansıdı.

Erdoğan daha sonra kalabalığa, "Yine bir teknik arıza… Ama zaten sizler konuyu gayet iyi biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok" dedi. Erdoğan'ın izletmek istediği video teknik aksaklığın giderilmesinin ardından gecikmeli de olsa yayına verildi.

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