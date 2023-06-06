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MİT'te devir teslim! Hakan Fidan görevini İbrahim Kalın'a teslim etti

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

MİT'te devir teslim! Hakan Fidan görevini İbrahim Kalın'a teslim etti
Kamusaati
Kamusaati
06 Haziran 2023 Salı 23:39

Türkiye'de seçim süreci geride kaldı...

Seçim süreci kadar kabinede kimin yer alacağı merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından 67'nci hükümetin yeni kabinesini açıkladı.

Kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan değişiklik oldu.

Türkiye'nin kilit ve kritik öneme sahip kurumlarından biri olan MİT'te Hakan Fidan sonrasında yeni dönemde kiminle yapılacağı merak konusu oldu.

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır"

Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Fidan'dan sonra MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın getirildiği duyuruldu.

İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." açıklamasını yaptı.

Devir teslim töreni gerçekleştirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

MİT tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan devralmıştır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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