MİT' in Yeni Binası 'KALE'Dualarla  Açıldı

DEVLETE AİT VERİLERİN TEK BİR YERDE TOPLANMASI LAZIM Teşkilatımızın veri analizi yapabilmesi için kaynaklara ulaşabilmesi milli güvenliğimizin temel ihtiyacı gereğidir. Devlete ait verilerin tek bir yerde toplanması şarttır. FETÖ'nün kurumlarımızdan temizlenmesiyle güvenlik alanındaki başarılarımız peş peşe gelmeye başlamıştır. Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına gerek duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme kabileyetine ulaşmıştır Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'daki merkezi, büyük bir titizlikle yapılan çalışmaların ardından tamamlandı.

MİT'in yeni binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle tamamlandı.

Üst düzey katılımın yapılmış törende açılış, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dualarının ardından tamamlanmıştır.

YENİ BİNA TEŞKİLATIMIZIN GÜCÜ VE İMKANINI ÜST DÜZEYE ÇIKARMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, törende gerçekleşen konuşma:

"İstihbarat, tarihimizde çok önemli bir role sahip olmuştur. Önemli saldırıların önlenmesinde rol almıştır. 2014 yılında teşkilatımızın kanununu baştan sona yenileyerek günümüzün beklentilerine uygun hale getirdik. Ülkemizin ve dünyanın kritik süreçten geçtiği bugünlerde Milli İstihbarat Teşkilatımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız yeni hizmet binasıyla teşkilatımızın gücü ve imkanı artmıştır.

Dünyanın yeniden yapılanma sürecinden geçiyoruz. Yeni dönemin en büyük tehdidi şüphesiz terördür. Terör örgütleri ülkemize karşı savaş ilan etmiş durumdalar. Bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı iç karışıklık ve krizler de başka tehdittir. Suriye krizi göç ve siyasi sonuçları itibarıyla ülkem

doğrudan ilgilendiriyor. Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesi yakın geleceğimiz için çok önemlidir. Değişken tablo karşısında elimiz kolumuz bağlı duramayız. kendi oyun planımızı hayata geçirmeye mecburuz. Böyle bir süreçte Milli İstihbarat Teşkilatımız bize çok büyük destek sağlıyor.

MİT'İN BAŞARILI OPERASYONLARI

MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir. Örgüte çok büyük kayıplar verdirildi. Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir. Teşkilatımız FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u çözmüştür. Pek çok örgüt mensubunun ülkemize iadesi sağlandı. Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var. Şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.

TEŞKİLATA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK

Teşkilatın başarılı çalışmalarını gördükçe kendilerine her türlü desteği verdik. Teknolojik donanımlar için gerekli bütçeyi artırdık. İHA, SİHA, istihbarat gemisi, uçağı gibi donanımları kazandırdık. İstihbarat ile teknik kapasitenin birleştirilmesi kaçınılmazdır. Teknoloji konusunda istihbaratta da yeniliklerin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Uydumuzun bir an önce faal hale getirilmesi için ilgili kurumlarımızın önemli sorumlulukları var.