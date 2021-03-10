Miraç Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi

6/25 Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve buradan da 'huzur-u ilahiye' yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da dua ve ibadetle idrak edildi.