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Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı minili pozu çok sayıda beğeni almıştı. Altuğ, bugün de aynı fotoğrafı hikayesine ekleyerek, "sporsuz olmuyor" notunu düştü.

Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı
27 Mayıs 2021 Perşembe 22:28

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle bir neslin en beğendiği kadın oyuncuların başında gelen Pınar Altuğ, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı. Altuğ, çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

FİT GÖRÜNTÜSÜ GÖZLERDEN KAÇMADI

Pınar Altuğ'un düzgün fiziğine övgüler yağınca güzel oyuncu bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı. Altuğ gündem olan pozunu yeniden paylaşarak "Sporsuz olmuyor" yorumunu yaptı. 46 yaşındaki oyuncunun spor yaparken çekilen görüntülerindeki fit görüntüsü dikkat çekerken, Altuğ'un uzun süreden bu yana düzenli bir program uyguladığı öğrenildi.

İşte Pınar Altuğ'un spor yaptığı o anlar:

Minili pozu beğeni butonunu çökermişti! Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı

Minili pozu beğeni butonunu çökermişti! Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı

Minili pozu beğeni butonunu çökermişti! Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı

Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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