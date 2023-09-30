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Minbere çıkan vatandaş, faiz konusunda vaaz veren imama tepki gösterdi

Şanlıurfa'da Cuma namazı sırasında faizin haram olduğunu ve faiz alıp vermenin dinimizde yasak olduğunu belirten imam, cemaatten faizden uzak durmalarını istedi. İmamın hutbesini tamamlamasının ardından minbere çıkan bir kişi, "Hoca faizin haram olduğunu anlatıyorsun ama gerçeği niye söylemiyorsun, devlet bunu yapıyor. Bunu da desene" diyerek tepkisini dile getirdi.

Minbere çıkan vatandaş, faiz konusunda vaaz veren imama tepki gösterdi
Kamusaati
Kamusaati
30 Eylül 2023 Cumartesi 21:39

Şanlıurfa'da Dergah Camisi'nde kılınan Cuma namazında ilginç anlar yaşandı. İmam hutbe sırasında faizin haram olduğunu anlattı. Konuşmanın ardından minbere çıkan bir vatandaş ise imama tepki gösterdi.

"BUNU DA DESENE"

Dün Dergah Camisi'nde imam, minberden faizin haram olduğunu, faiz almanın da vermenin de dinimizde yasak olduğunu anlattı. İmamın hutbeyi tamamlamasının ardından minbere bir vatandaş çıktı. Faiz konusuna değinen adam, "Hoca faizin haram olduğunu anlatıyorsun ama gerçeği niye söylemiyorsun, devlet bunu yapıyor. Bunu da desene" ifadelerini kullandı.

BİR VATANDAŞ DA ONA TEPKİ GÖSTERDİ

O sırada bir vatandaş konuşan şahsa tepki gösterirken adam konuşmasını sürdürmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisinin aşağı indirdiği şahıs, namazını kıldıktan sonra camiden çıktı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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