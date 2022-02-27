Milyonlarca sürücüye iyi haber: Hız sınırını 1 km aşana ceza yok! Bir kilometrelik hız farkı kalibrasyon ayarı yapılan cihazlarda makul bir sapma payı olarak görülebileceğinden dolayı hız sınırını 1 km aşan sürücüye kesilen idari para cezasının iptali gerekir.

Polatlı Sulh Ceza Hakimliği hız sınırını 1 km aşan sürücüye kesilen cezayı 'kesin' olarak iptal etti. Mahkeme kalibrasyon yapılan cihazlarda 1 km'lik sapmanın makul bir sapma olduğuna değindi.

KALİBRASYONLU CİHAZLAR İÇİN 'MAKUL BİR SAPMA'

Bir kilometrelik hız farkı kalibrasyon ayarı yapılan cihazlarda makul bir sapma payı olarak görülebileceğinden dolayı hız sınırını 1 km aşan sürücüye kesilen idari para cezasının iptali gerekir.

Mahkeme kararında hız sınırının '110 km/h+%10 toleransla 121 km/h olduğu, muterizin ise 122 km hızla radara yakalnadığı, 1 km'lik hız farkının kalibrasyon ayarı yapılan cihazlarda makul bir sapma payı olarak görülebileceği anlaşıldığından' diyerek 7/11/2021 tarihli 314 TL tutarındaki trafik idari para cezası karar tutanağını iptal etmiştir.

'KESİN' OLARAK İPTAL ETTİ

Mahkeme ayrıca "para cezasının miktarı gözetilerek kesin olmak üzere karar verildi. 11/02/2022" ifadeleri ile kesin olarak iptal etmiştir.