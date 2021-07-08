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Milyonlarca memurun Temmuz ayında eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu?

Milyonlarca memurun Temmuz ayında eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu?
08 Temmuz 2021 Perşembe 12:59

Milyonlarca memurun merak ettiği konulardan birisi de Temmuz ayında aile yardımı ödeneğinde ne kadar artış olduğudur. Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Kanun'un 202'nci maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddeye göre; evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verileceği düzenlenmiştir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.273, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir ve bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

Bu maddeye göre aile yardımı ödeneği tutarını belirleyen iki unsur vardır. Bunlardan birincisi gösterge, birincisi ise aylık katsayısıdır.

Bu çerçevede, 2021 yılının ikinci yarısında aile yardımı ve çocuk yardımı ödeneğinin parasal tutarı;

Aile yardımı ödeneğinin iki unsuru olan eş ve çocuk için ödenen yardım tutarı şu şekilde açıklanabilir.
Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,179797 = 408,67 TL
Her bir çocuk için; 250 x 0,179797 = 44,94 TL

Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,179797 = 89,89 TL

Devlet memurlarının maaş ödemelerinde esas alınan memur maaş katsayısı arttığında aile yardımı ödeneği tutarı da artmaktadır. Temmuz ayından itibaren maaş katsayısı arttığı için aile yardımı ödeneği de artacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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