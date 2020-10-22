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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte 'İstihdam Paketi'nin madeleri

İstihdam Paketi nedir? İstihdam paketinin detayları Sabah Memurlar'da... Yeni istihdama kalkanına yönelik Meclis'te çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni istihdam paketinde neler olacak merakla bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte 'İstihdam Paketi'nin madeleri
22 Ekim 2020 Perşembe 00:04

Gelen son dakika bilgilerine göre yeni istihdam paketinde; işveren de çalışan da kazanacak, gençler ve 50 yaş üstü işe kavuşacak, yeni işçinin primlerini devlet ödeyecek ve işsizlere iş imkanı sağlanacak yeni adımlar atılması planlanıyor. Yani yeni istihdam paketiyle birlikte hem işveren hem de işçiye destekler verilecek.

 AK Parti tarafından hazırlanarak Meclis'e sunulan ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren istihdam paketinde, çalışma hayatına ilişkin bir çok düzenleme bulunuyor. İşte madde madde o düzenlemeler:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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