Milyonlarca Araç Sahibine Sevindirici Haber! Benzin Fiyatında Yine İndirim Yapılacak

Brent petrol Fiyatları, hatırlarsanız suudi arabistan ve rusya geriliminden önce 60-65 dolar seviyesinden seyrenden brent petrolün varil fiyatı şuan itibriyle, 23 dolar düzeyinde seyrediyor. Petrolün, 1 Nisan’da üretim kısıtlarının kaldırılmasının ardından daha da düşmesi beklenmete ve bu durumdan en çok karlı çıkan Türkiye Gibi petrol kaynağı olmayan ülkeler oldu. Brent petrolün, 20 doların altını görmesi sürpriz olarak değerlendirilmemekle birlite 1 nisanda daha da düşeceği uzmanlar tarafından belirtiliyor..

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da günlük olarak sert iniş ve çıkışlara sahne oluyor. Benzinin tonu, 202 dolara kadar geriledi. Motorinde bir miktar oynama söz konusu. Motorinin tonu 300 dolar düzeyinde seyrediyor. Dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareket söz konusu.

BENZİNDE İNDİRİM

Bu gece benzinde 8 kuruş indirim bekleniyor. Dağıtım şirketi ve bölgesel değişiklikler göstermekle beraber halihazırda benzin 5 TL 31'den satılıyor.

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