Milyonlar Kamu Personelini İlgilendiren İmza! 18 Mayıs Pazartesi İdari İzin Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların
18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:
“Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”
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