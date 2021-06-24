Milli Takım, EURO 2020'de grupların malesef en kötüsü oldu

A Milli Takımımız EURO 2020'de oynanan grup maçlarında aldığı sonuçlarla turnuvanın en kötü takımı oldu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası devam ediyor. Gruplarda oynanan maçların ardından Cumartesi günü son 16 maçları başlayacak.

Şampiyonaya büyük umutlarla başlayan A Milli Takımımız istenilen performansı gösteremedi.

Açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Milli Takım, Galler maçından da 2-0 mağlup ayrıldı. Grubun son maçında İsviçre ile karşılaşan Milli Takımımız, 3-1 mağlup olarak gruptan puansız olarak turnuvaya veda etti.

TURNUVANIN EN KÖTÜ TAKIMI TÜRKİYE

Eksi 7 averajda bulunan Milli Takım, gruplarda oynanan son maçlar ile turnuvadaki en kötü performansı gösterdi.

Milli Takımımızın ardınan en kötü ikinci takım, yine puansız turnuvaya veda eden Kuzey Makedonya oldu. Makedonlar turnuvayı eksi 6 averajla tamamladı.