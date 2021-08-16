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Milli Savunma Bakanlığı’nda 'Afganistan' toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı’nda 'Afganistan' toplantısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da katıldığı video konferans toplantısı yapıldı. Toplantıda, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda 'Afganistan' toplantısı
16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:51

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verildiği toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan’la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nda Afganistan toplantısı #1

Milli Savunma Bakanlığı’nda Afganistan toplantısı #2

Milli Savunma Bakanlığı’nda Afganistan toplantısı #3

Milli Savunma Bakanlığı’nda Afganistan toplantısı #4

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