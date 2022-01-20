Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli ders açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersleri hava durumuna göre şekillendirdi. Buna göre yarın sona erecek olan tercih süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı.

Türkiye'nin dört bir yanı kar yağışının etkisi altında... Eğitime ara verilen il sayısı artınca da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. TERCİH SÜRESİ UZATILDI Bakanlık, seçmeli derslerle ilgili aldığı yeni kararı bugün duyurdu. Buna göre öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. "ÖĞRENCİLERİN OKULA GİDEMEMESİ..." Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

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