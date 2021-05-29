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Milli Eğitim Bakanlığı, telafi eğitiminin detaylarını paylaştı! Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, telafi eğitiminin detaylarını paylaştı! Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek
29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:17

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'a kadar sürecek telafi eğitimleriyle ilgili açıklama yaptı.

İnan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkanlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

17 günlük tam kapanma sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmiş ve sınavlar da ertelenmişti. Kademeli normalleşme sürecinde de uzaktan eğitime devam etme kararı alındı.

Bu nedenle milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde "okullarda telafi eğitim yapılacak mı, ne zaman?" soruları yerini aldı. Öğrenci ve veliler okullarda telafi eğitimi konusunda detayları merak ederken ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, telafi uygulamasına hazır olduklarını ve büyük, kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Twitter hesabı üzerinden "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yapan Selçuk, "Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuşmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, telafi eğitiminin detaylarını paylaştı! Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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