Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması! Dikkatle inceleyin son dakika haberi: Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilirken öğrenciler açıklarını uzaktan eğitim sistemi ile kapatıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu dönemde en önemli konulardan bir tanesi olan internet kullanımıyla ilgili çok önemli uyarılarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması! Dikkatle inceleyin Son dakika haberi: Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilirken öğrenciler açıklarını uzaktan eğitim sistemi ile kapatıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu dönemde en önemli konulardan bir tanesi olan internet kullanımıyla ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki eğitim evde uzaktan eğitim şeklinde devam ettiği salgın süresince velilere sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor. "DİKKATLE İNCELEMENİZİ RİCA EDİYORUM" Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerden güvenli internet kullanımı ile ilgili bu dosyayı dikkatle incelemenizi rica ediyorum" diye konuştu.