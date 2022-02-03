Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Yüz bini aşan vaka sayısı yeniden "kapanma olacak mı?" sorusunu akıllara getirirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den merakla beklenen açıklama geldi. Özer, "Eğitime ara vermeyeceğiz" dedi

Türkiye'de Omicron varyantının da hızla yayılması ile koronavirüs vaka sayısı adeta patlama yaptı.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını verdi.

"KAPANMA OLACAK MI?"

Buna göre Türkiye genelinde 110 binin üzerine koronavirüs vakası tespit edildi.

Bakan Koca, "100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil." diyerek aşı çağrısında bulunurken, akıllara yeniden "kapanma olacak mı?" sorusu geldi.

BAKAN ÖZER, SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Hem eğitim hem hizmet sektörünü ağır yaralayan kapanma süreci ile ilgili en net açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada beklenmedik ekonomik ve siyasi dönüşümlere yol açtığına işaret eden Özer, hiçbir ülkenin salgına hazırlıklı olmadığını, eğitimin de bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıl eğitime, uzaktan eğitim platformlarıyla yola devam edildiğini, öğrencilerin yanında bu şekilde yer alınmaya çalışıldığını anlatan Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla haftada 5 gün tüm kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladıklarını hatırlattı.

“YÜZ YÜZE EĞİTİME AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Birinci dönemin hiçbir kesintiye uğramadan nihayetlendirildiğine ve iki haftalık yarıyıl tatiline girildiğine dikkati çeken Özer, bu süreçte öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük fedakarlıklar gösterdiklerini, öğrencilerin 5 ay her gün maskelerle ders dinleyip etkinliklere katıldığını anlattı.

Haftada 5 gün maskelerle ders veren öğretmenlerin, özellikle aşılanma oranlarının yüksekliği ile sürecin başarılı bir şekilde devam etmesinde çok büyük katkısı olduğuna işaret eden Mahmut Özer, "İnşallah 7 Şubat'ta yani pazartesi günü 81 ilde, tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yani Omicron salgını ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." diye konuştu.

“EN KORUNAKLI YERLER EĞİTİM KURUMLARI”

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu konu ile ilgili kamuoyunda farklı değerlendirmelerin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle öğretmenlerimizle öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar, sadece öğrenme yerleri değildir aynı zamanda gençlerimizin, geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel gelişimlerinin de gerçekleştirdiği yerlerdir. Onun için inşallah 7 Şubat'ta tüm Türkiye'de ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”