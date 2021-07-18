Kurban Bayramı Mesajları
Kurban Bayramı Mesajları
0
BAYRAM TATİLİ
BAYRAM TATİLİ
0
kurban bayramı
kurban bayramı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3

Milli atlet Pınar Akyol, gülle atmada Avrupa Şampiyonu

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Pınar Akyol, gülle atmada altın madalya kazandı.

Milli atlet Pınar Akyol, gülle atmada Avrupa Şampiyonu
18 Temmuz 2021 Pazar 02:34

Bireysel sporlarda genç sporcularımızın uluslararası turnuvalarda gösterdikleri başarılara bir yenisi daha eklendi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar gülle atma finali yapıldı.

PINAR AKYOL AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Milli sporcu Pınar Akyol, 16.80'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Hollanda'dan Alida van Daalen 16.56 ile gümüş, Alman Nina Chioma Ndubuisi 15.71'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kadınlar gülle atma finalinde yarışan bir diğer milli sporcu Büşra Hatun Ekinci ise 14.65 ile 7. sırayı aldı.

Milli atlet Pınar Akyol, gülle atmada Avrupa Şampiyonu #1

Milli atlet Pınar Akyol, gülle atmada Avrupa Şampiyonu #2

ŞEVVAL ÖZDOĞAN'DAN BRONZ MADALYA

3 bin metre su engellide Türkiye'yi temsil eden Şevval Özdoğan, bronz madalya kazandı.

Milli atlet, 10.07.84 ile en iyi derecesini 10 saniye geliştirerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli atlet Pınar Akyol, gülle atmada Avrupa Şampiyonu #3

Yarışı, milli sporcu Pelinsu Şahin ise 14. sırada tamamladı.

Estonya'da devam eden organizasyonda Türkiye'nin madalya sayısı birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçe çıktı. Mert Kahraman, 10 bin metre yürüyüşte gümüş madalya kazanmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber