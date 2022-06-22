Milletvekiline 17 bin, cumhurbaşkanı maaşına 40 bin lira zam geliyor mu? HABER DOĞRU MU? İŞTE DETAYLAR

Eski milletvekillerinin emekli maaşı, mevcut milletvekillerinde olduğu gibi enflasyona endeksleniyor. Ek bütçeyle cumhurbaşkanı maaşına 40 bin, milletvekili maaşına ise 17 bin lira zam yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün Meclis’e sunulan ek bütçedeki cumhurbaşkanı ödeneği artışına ilişkin hükmün yasalaşması durumunda cumhurbaşkanı, milletvekili ve emekli milletvekili maaşlarına 7 bin liradan 40 bin liraya kadar değişen oranlarda zam yapılacağı haberi bugün gazeteduvar.com.tr de yayınlandı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sitenin Haberine Göre;

Ek bütçe teklifinde cumhurbaşkanının yılbaşında 1 milyon 209 bin lira olan başlangıç ödeneği, ek bütçede yapılan artışla 1 milyon 453 bin liraya çıkıyor. Bu ödeneğin 604,5 bin lirası ilk 6 ayda kullanıldı. İkinci altı ay için 848,5 bin lira ödenek kalmış oluyor. Böylece cumhurbaşkanının maaşı yılın ikinci yarısı için 100 bin liradan 141 bin liraya çıkıyor. Haberi resmi bir belge olmadan gerçeğe dayanmamaktadır. Aşağıdaki Listede Güncel veriler yer almaktadır.

MİLLETVEKİLİ MAAŞI 56 BİN LİRA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı ödeneğinde yapılan bu artıştan, eski cumhurbaşkanları, eski TBMM başkanları, eski başbakanlar ve milletvekilliğinden emekli olanlara da yararlanacak. Bu durumda, ek bütçeye göre artan cumhurbaşkanı ödeneği kapsamında, emekli cumhurbaşkanları 56 bin 400, emekli meclis başkanı ve eski başbakanlar ise 42 bin 300 lira emekli maaşı alacak. Milletvekili emekli maaşları ise 18 bin liradan 25 bin 380 liraya çıkacak. Halen 40 bin lira civarında olan milletvekili maaşı da yaklaşık 17 bin lira zamla 56 bin lira olacak. Hem 25 bin liralık emekli maaşı, hem de 56 bin liralık milletvekilliği maaş alanların toplam aylıkları böylece 81 bin liraya ulaşacak.

Temmuz ayında maaş artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 40 zam yapılması durumunda ise memur maaşları ortalama 2400 lira, öğretmen maaşı 2600 lira, memur emeklisi maaşı 1600 lira, işçi emeklisi maaşı 1000 lira artmış olacak. ( Kaynak; https://www.gazeteduvar.com.tr/milletvekiline-17-bin-cumhurbaskani-maasina-40-bin-lira-zam-geliyor-haber-1570412 )

Milletvekili GÜNCEL Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Yeni Başlayan Milletvekili Maaşı Ne Kadar?

Milletvekili Maaşı 2022

2022 yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi doğrultusunda tasarruf konusunda alınan tedbirlerin ilerleyen dönemlerde daha genişletileceği üzerinde duruluyor. Bu süreçte milletvekillerine de belirli oranlarda zam uygulaması getirildi.

Bir önceki yıla göre milletvekili maaşı 25 bin TL'den 3 bin 600 TL zam alarak 28 bin 600 TL'ye çıkarıldı. 2022 senesinde vekillere açıklanan zam oranı %14'dür. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle kamuda birçok alanda tasarruf tedbirleri alınmaya gidildi. Bu durum milletvekillerine verilen maaş zamlarına da yansıtıldı.

Emekli Milletvekili Maaşı

Milletvekili maaşlarına yapılan zamlardan emekli olan milletvekilleri de etkilendi. Emekli milletvekillerinin maaşları bütçe kanunları içerisinde yer alan Cumhurbaşkanı ödeneklerine göre belirlenmektedir.

2022 senesinde Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre Cumhurbaşkanı'na verilmesi planlanan aylık ödeneğin 1 milyon 209 bin olduğu bilinmektedir. Bu rakam doğrultusunda ise 2022 senesinde cumhurbaşkanının aylık ödeneği 1.209.000/12= 100.750 TL olarak hesaplanır. Buna göre ise emekli bir Cumhurbaşkanı aylık maaşı 40 bin 300 TL'dir. Bununla birlikte emekli bir milletvekili maaşı ise emekli cumhurbaşkanı maaşının %45'ine denk gelir. Bu da 40.300x %45= 18.135 TL olur.

En Düşük ve En Yüksek Yeni Başlayan Milletvekili Maaşı Ne Kadar?

Milletvekili maaşları her yıl belirli oranlarda zamlarla güncelleniyor. Seçim sonrasında görevine başlayan her milletvekili aynı oranda maaş alıyor. Ancak emekli olduktan sonra maaşlarda farklılıklar olabiliyor. Günümüzde görevindeki bir milletvekili 28 bin 600 TL maaş alırken emekli bir milletvekili 18 bin 135 TL maaş almaktadır.