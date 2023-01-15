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Milletvekili paylaştı! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler gözlerine inanamadı

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, milletvekili Cemal Enginyurt ile bir araya geldi. Enginyurt'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Aziz Yıldırım'ın oldukça kilo verdiği görüldü.

Milletvekili paylaştı! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler gözlerine inanamadı
Kamusaati
Kamusaati
15 Ocak 2023 Pazar 21:15

Son dönemlerde bazı sarı-lacivertli taraftarların yeniden başkan olarak görmek istediği Aziz Yıldırım, uzun zaman sonra ilk kez görüldü.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, milletvekili Cemal Enginyurt ile buluştu. Enginyurt'un Twitter hesabından " Fenerbahçe'nin efsane başkanı Sn. Aziz Yıldırım beyefendiyle birlikteyiz." ifadelerini kullanarak paylaştığı fotoğrafta Yıldırım'ın oldukça kilo verdiği görüldü.

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde futbol takımı ile 6 lig şampiyonluğu 8 lig ikinciliği yaşadı. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline Aziz Yıldırım başkanlığında ulaşmıştı. Başkanlığında Fenerbahçe Spor Kulübü, aynı sezonda futbol, kadınlar ve erkekler basketbol, kadınlar ve erkekler voleybol branşlarında lig şampiyonu oldu ve 5 branşta 5 şampiyonluk yaşayarak büyük bir başarıya imza attı.

Başkanlığı döneminde kulüp yatırımlarına büyük önem veren ve Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı parça parça yıkarak yeniden yaptıran Aziz Yıldırım, basketbol takımına da yeni bir salon yaptırdı. Düzce Topuk Yaylası'nda kamp tesisleri yaptıran Yıldırım, Faruk Ilgaz tesisleri yenilerken, Ankara'da da konaklama tesisi yaptırdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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