zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin 3 isim üzerine durduğu belirtiliyor..

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim
Ömer
Ömer
12 Nisan 2022 Salı 00:53

Uzun dönemdir hareketli günler geçiren Türk siyasetinde, yeni kurulan partiler, yapılan yeni ittifaklar merak ediliyor..

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı belli: Recep Tayyip Erdoğan.

Muhalefet ise bu konuda henüz kararını vermiş değil ancak zaman zaman farklı isimler gündemine geliyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için konuşulan 3 isim

Son olarak Millet İttifakı'nın adaylık için 3 ismin üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Muhalafetin Cumhurbaşkanı adaylığı için düşündüğü 3 isim şu şekilde;

* Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

* Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan

* Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu


Kaynak: Kamu Saati Özel
Bu pazar seçim olsa hangi ittifakın oranı yüzde kaç, SON SEÇİM ANKETİ
Bu pazar seçim olsa hangi ittifakın oranı yüzde kaç, SON SEÇİM ANKETİ
0
Karadeniz'de 4,4 şiddetinde deprem
Karadeniz'de 4,4 şiddetinde deprem
0
Belediye işçilerinin greve gittiği Çiğli'de çöpler sokakları doldurdu
Belediye işçilerinin greve gittiği Çiğli'de çöpler sokakları doldurdu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.