Millet canının derdindeyken Kemal Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden sonra yaptıkları dezenformasyon nedeniyle gözaltına alınan sosyal medya kullanıcılarına sahip çıkarak bu provokasyona katkı sağladı.

Türkiye büyük bir felaketin tam ortasında.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ülkeye tarihi bir yıkım yaşattı.

Şimdiden ölü sayısının 9 bine dayandığı felakette enkaz altındakilere sağ ulaşılması için büyük bir çalışma var.

Büyük emek harcanan sahada çalışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu felaketin ortasında siyasi ikbali için yapmadığını bırakmadı.

Devlet kurumlarının çalışmalarını CHP belediyeleri yapmış gibi gösteren Kılıçdaroğlu, bir taraftan da provokasyonlara ve dezenformasyon yapan sosyal medya kullanıcılarına sahip çıktı.

"Ya hepimizi tutuklayın ya da provokatörleri serbest bırakın"

Depremden sonra yaptıkları paylaşımlarla depremzedelerin yaşadığı acıları hiçe sayarak nefret ve dezenformasyon yayıp gözaltına alınan kullanıcıların derhal serbest bırakılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var." dedi.