Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatları 2022, Tüp Mide Ameliyatı Fiyatları 2022

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Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatları 2022 ; 2000’li yılların başından itibaren gelişen teknoloji ile beraber obezitede hızlı bir tırmanış söz konusudur. Teknolojinin verdiği kolaylıklar, hareketsizlik, masa başı çalışma koşulları, fastfood gibi kalorisi yüksek ve sağlıksız yemekler obeziteyi desteklemektedir. Özel hastanelerde ise hastanenin ve doktorun tecrübesine göre fiyat değişiklik göstermektedir. Daha az tecrübeli ve daha az kaliteli hastanelerde bu fiyat 5.000 TL ile 10.000 TL arasında farklılık gösterirken daha fazla tecrübe ve daha kaliteli bir hastane tercih etmeniz durumunda fiyat aralığı 10.000 TL ile 60.000 TL arasında yükselmeye başlamaktadır.

Tabiki sadece bu tip hareketsizlik ve çok yemek yemek gibi faktörler obeziteye neden olmamaktadır. Bir çok hastalık, kişinin kullandığı ilaçlar, genetik dizilimler gibi bir çok faktör de obeziteye neden olmaktadır.

Fakat obezite bir kader bir mecburiyet olmaktan çıkmaya başlamıştır. Başta da söylediğimiz gibi değişen ve gelişen teknoloji sayesinde bu gibi hastalıklara da çözüm bulunabilmektedir. Kişilere verilen devlet desteği veya kişilerin kendi maddi imkanları sayesinde kişi şişman olarak hayatını idame ettirmek zorunda kalmamaktadır.

Sizler için ele aldığımız bu yazımızda çağın yadsınamaz bir yeni dönem hastalığı olan obezite ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle ele alacağımız konu herkes tarafından çokça merak edilen mide küçültme ameliyatı fiyatları 2022 yılında kaç TL olmuş bunu inceleyeceğiz.

Mide küçültme ameliyatı nedir, mide küçültme ameliyatı neden yapılır, mide küçültme ameliyatı nasıl yapılır,mide küçültme ameliyatı kimlere yapılır, gibi bir çok soruya cevap aramaya çalışacağız.

Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatları 2022

Mide Küçültme Ameliyatı Nedir, Neden Yapılır?

Mide Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Mide Küçültme Ameliyatını Kimler Olabilir? Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatları 2022

Tüp Mide Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Morbid obezite sorunu olanlar ve diyetle kilo veremeyen kişiler için uygundur. Midesinde aşırı derece reflü şikâyeti olan ve kontrol edilemeyecek derecede diyabeti bulunan hastalara uygulanmaz. Ameliyat için kimin uygun olup olmadığına cerrahlar gereken müdahaleleri yaptıktan sonra tüp mide ameliyatı olmalarına karar verirler.

Mide Küçültme Ameliyatı Süresi Nedir?

Ameliyat süresi genel olarak bakıldığında 40-90 dakika arasında değişiklik gösterir. Operasyon süresi işlemi yapan cerrahın tecrübesine ve hastanın mide anatomisine göre değişiklik gösterebilir.

En Sık Hangi Mide Küçültme Ameliyatı Yapılıyor?

Mide küçültme ameliyat yöntemleri arasında en sık kullanılan teknik laporoskopik mide küçültme ameliyatıdır. İyileşme süresinde hastanın daha konforlu olması ve cerrahlar için kolay bir teknik olması nedeni ile tercih edilir.

Tüp Mide Ameliyat Olanlar Ne Kadar Kilo Veriyor?

Ameliyat sonrasında kilo verme işlemi periyodik olarak belirlenir. Operasyonun gerçekleştiği ilk ay 10-20 kilo üçüncü ay ise 30-40 kilo arası verilmesi hedeflenir. Hedeflere ulaşmak için kişinin beslenmesi ve egzersiz programı uygulaması da etkilidir.

Tüp Mide Ameliyat Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

Operasyon için cerrahların belirlediği yaş ortalaması 18-65 yaş arasıdır. Yaş kriteri ameliyata karar vermek için tek başına yeterli değildir. Bu nedenle ameliyat olmak isteyen kişiler yaş kriterine takılmadan uzman hekimlere muayene olmalıdır.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Nasıl Beslenilmeli?

Ameliyat sonrasında püre diyet ve sıvı diyet dönemi bulunur. Tüp mide ameliyatı işleminden sonraki ilk bir ay sıvı diyet uygulaması yapılır. Sıvı hale getirilebilen her türlü besin maddesi tüketilebilir. Püre diyet dönemine geçilmesi kararına ameliyatı yapan hekim gereken kontrolleri yaptıktan sonra izin verebilir.

Tüp Mide Ameliyat Kilo Sorunu Olan Herkese Uygulanabilir Mi?

Kilo sorunu olan herkes için uygun bir ameliyat tekniği değildir. Beden kitle indeksi 35 ve üzeri olan ve morbid obez kategorisine giren hastalara uygulanabilir.

Mide Küçültme Ameliyatı Sonrasında Normale Dönüş Süreci Nedir?

Ameliyat sonrası normal hayata dönüş için belirli bir süre beklenebilir. Laparoskopik teknik sayesinde hastanın kendini toparlaması için bir hafta gibi bir süre yeterlidir. Masa başı ve hafif tempoda çalışan kişiler işe dönebilirler. Ancak ağır işlerde çalışan kişiler en az 1 ay beklemelidir.

Tüp Mide Ameliyatını SGK Karşılar Mı?

Bariatrik cerrahi operasyonları genel olarak SGK tarafından karşılanmaz. Ancak tüp mide ameliyat gibi kişinin sağlığına etkisi olan operasyonlar için bazı şartlar sağlandığında SGK karşılar. Kişinin beden kitle indeksinin 40 ve üzeri olması ve kilosunun yaşamını tehdit etmesi şartı aranır.

Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatları 2022

Mide küçültme ameliyatı devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılması mümkün olan bir cerrahi operasyondur. Bu ameliyat devlet hastanelerinde de yapılabilmektedir fakat devlet bu ameliyatın küçük bir kısmını karşılamaktadır. Ayrıca ameliyat araç ve gereçlerinin pahalı olması sebebiyle bu ameliyat devlet hastanelerinde azaltılmış ve ileri tarihli gün verdikleri için hasta uzun süre beklemektedir.

Özel hastanelerde ise hastanenin ve doktorun tecrübesine göre fiyat değişiklik göstermektedir. Daha az tecrübeli ve daha az kaliteli hastanelerde bu fiyat 5.000 TL ile 10.000 TL arasında farklılık gösterirken daha fazla tecrübe ve daha kaliteli bir hastane tercih etmeniz durumunda fiyat aralığı 10.000 TL ile 60.000 TL arasında yükselmeye başlamaktadır.

Bu fark hastanenin ve doktorun kalitesi, ameliyat sonrası ilgi ve bakım gibi bir çok faktörden etkilenmektedir

Mide Küçültme Ameliyatı Nedir, Neden Yapılır?

Elinde olmayan sebeplerden ötürü bünyesinde bulundurduğu fazla kilolar sebebiyle obezite teşhisi konulmuş kişileri, midesini cerrahi bir operasyon ile küçülterek vücudunun ideali olan kiloya indirmesi ve kişinin sağlığını ve vücudunu yenilemesi amacıyla yapılmaktadır.

Bu ameliyat sonrası kısıtlı ve kalitesiz olan kişinin hayatını daha özgür ve kaliteli yaşaması amaçlanmaktadır.

Mide Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bu ameliyat karın boydan boya kesilmeden, 1.3 mm’lik küçük kesiklerden belli aletleri sokarak yapılan ve midenin %80 lik olan kısmının alınmasıyla yapılır. Bu ameliyat üç çeşit olarak yapılmakta. Bunlar; tüp mide ameliyatı, mide kelepçesi ameliyatı ve gastrik bypass ameliyatıdır.

Mide Küçültme Ameliyatını Kimler Olabilir? Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatları 2022

Vücut kitle indeksi 40 in üzerinde olan kişilere veya yağ indeksi yüzde otuzun üzerinde olan kişilere yapılmaktadır.

Kişinin mutlaka 18 yaşından büyük olması ve bu ameliyatı olması gerekmesi gerekmektedir.

Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatı Ne Kadar?

Mide küçültme ameliyatı olmayı düşünmeden önce yetkili bir sağlık kuruluşu ile görüşmeniz yararlı olacaktır. Bir çok hastane tarafından mide küçültme ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Ameliyat fiyatları hakkında detaylı bilgiye ameliyatı yapan hastaneler tarafından ulaşabilirsiniz.

Mide küçültme ameliyatı sigorta karşılıyor mu?

Cerrahi zayıflama yöntemleri sigorta tarafından karşılanmamaktadır.

Tüp Mide Ameliyat Sonrası Kaç Gün Hastanede Kalınır?

Hastanede yatış süresi ameliyatın nasıl geçtiği ile ilgili bir durumdur. Başarılı operasyon geçiren ve herhangi bir komplikasyon riski bulunmayan kişiler 1-3 gün arasında hastanede kalabilirler. Ancak komplikasyon gelişen kişiler için taburcu tarihine doktor karar verir.

Ameliyatın riskleri nelerdir?

Dünya’da bu ameliyatla ilgili en sık karşılaşılan sorunlar ameliyat sonrası kanama, kaçak ve emboli oluşumudur. Dünyada rastlanan kaçak oranı yapılan ameliyatların %3.5’dur. Ülkemizde bu oran %1’in altındadır. Operasyonu gerçekleştiren cerrahın mesleki deneyimi, ameliyat sırasında kullanılan malzemelerin kalitesi ve ameliyat sonrası hastanın verilen önerilere uyumu, hastanın ek hastalıklarının varlığı kaçak olasılığının temel belirleyicileridir.





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