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Mide kanaması geçiren ABD'li bilim insanı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı! İlk kelimesi "Selam" oldu

Mide kanaması geçiren ABD'li bilim insanı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı! İlk kelimesi "Selam" oldu

Mide kanaması geçiren ABD'li bilim insanı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı! İlk kelimesi "Selam" oldu
Admin
Admin
12 Eylül 2023 Salı 11:58

Mersin'de Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ABD'li bilim insanı Mark Dickey, 9 gün sonra mağaradan çıkarılarak Mersin Şehir Hastanesine götürüldü. Mark Dickey, verdiği röportaja Türkçe "Selam" diyerek başladı ve kendisinin kurtarılmasında çaba gösteren Türk yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.

Mersin'de, Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey, 9 gün sonra mağaradan çıkarılarak Mersin Şehir Hastanesine götürüldü.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik biliminsanından oluşun grubu keşif için 3 Eylül'de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden ABD'li biliminsanı Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel ile başlanmıştı. Mağaraya giren doktorlar biliminsanına müdahale etmiş, geçtiğimiz pazar günü de güçlenen biliminsanı mağaradan çıkarma çalışması başlatılmıştı. Biliminsanı çıkarma çalışması 9. gününde tamamlandı.

ABD'li biliminsanı Mark Dickey, verdiği röportaja Türkçe "Selam" diyerek başladı ve kendisinin kurtarılmasında çaba gösteren Türk yetkililere teşekkür ettiğini söyledi. Mağaradan çıkartılan biliminsanı askeri helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine götürüldü. Biliminsanı burada tedavi altına alındı.

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