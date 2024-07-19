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Microsoft sisteminde yaşanan arıza nedeniyle küresel bir kriz yaşandı

Microsoft sisteminde yaşanan arıza nedeniyle küresel bir kriz yaşanırken, birçok havalimanında bilgi sistemleri mavi ekran verdi. Los Angeles Havalimanı'nda kaydedilen bir videoda monitörlerin hepsinin maviye döndüğü ve "Recovery" hatası verdiği görülüyor.

Microsoft sisteminde yaşanan arıza nedeniyle küresel bir kriz yaşandı
Admin
Admin
19 Temmuz 2024 Cuma 12:34

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza, pek çok sektörü etkiledi.

Özelikle dünya genelindeki havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor

BİLGİ SİSTEMLERİ MAVİ EKRAN VERMEYE BAŞLADI

Aralarında Los Angeles'ın da bulunduğu birçok havalimanında bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı. Los Angeles Havalimanı'nda kaydedilen bir videoda monitörlerin hepsinin maviye döndüğü ve "Recovery" hatası verdiği görülüyor.

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