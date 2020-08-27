Miçotakis Yunanistan karasularını 12 mile çıkaracakmış Bu SAVAŞ sebebi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Ülkemizin karasularını 12 mile çıkarma kararı almasını kimse engelleyemez." dedi

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin bölgedeki adımları, sonuç veriyor.

Doğu Akdeniz’deki gerilimi dindirmek için her fırsatta diyalog çağrısı yapan fakat buna rağmen sürekli bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik hamlelerde bulunan

Yunanistan’dan skandal bir açıklama daha geldi…

Bugün İtalya, Rum Kesimi ve Fransa ile birlikte Doğu Akdeniz’de tatbikata başlayarak provokasyonlarını sürdüren Yunanistan’ın Başbakanı Miçotakis bugün mecliste açıklamalarda bulundu.

İKİ KATINA ÇIKARACAK

Miçotakis, Yunanistan’ın batısındaki kıta sahanlığını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmak için yasa tasarısı hazırlandığını ve bunun yakında meclise geleceğini duyurdu.

Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi adalarından Mora Yarımadası'nın ucuna kadar olan deniz bölgesinde "tartışılmaz egemenlik hakları olduğunu" savunan Miçotakis, "Yunanistan, sahada ne kadar güçlüyse müzakere masasında kendini o kadar güçlü hissediyor." ifadesini kullandı.

TARİHSEL VE SİYASAL ÖNEME SAHİP

Ülkesinin, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için kullanabileceğini" iddia ederek, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan MEB anlaşmalarını Yunanistan için "tarihsel ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirdi.

Yunanistan Parlamentosunda Mısır ve İtalya ile yapılan MEB anlaşmaları için bugün yapılması planlanan oylama yeni tip koronavirüs korona tedbirleri kapsamında yarına ertelenmişti.

İKTİDAR SALT ÇOĞUNLUĞA SAHİP

300 sandalyeli Yunan parlamentosunda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Yunanistan Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve son olarak Mera25 Partisinin 9 sandalyesi bulunuyor.

Muhalefet partilerinin Mısır ile yapılan MEB anlaşmalarına "çekimser" veya "hayır" oyu kullanacağı tahmin edilse de salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin oylarıyla anlaşmanın Parlamentodan geçmesi bekleniyor.

KARASULARIN 12 MİLE ÇIKMASI NE DEMEK

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarması Ege Denizi’nin %40’ını oluşturan Yunan karasuları büyüklüğünü %70’e yükseltecek, açık deniz alanının büyüklüğünü %51’den %19’a düşecektir. Nihayetinde Türkiye’ye Ege Denizi’nin %10’undan daha az bir alan kalmış oluyor.

1995'TE YUNANİSTAN'A KARŞI SAVAŞ KARARI

Yunanistan'ın bu isteği daha önceki yıllarda da olmuş, ancak Türkiye'nin kararlı adımlarıyla Yunanistan bu talebinin hep geri çeken ülke oldu.

Son olarak Türkiye, Yunanistan’ın Ege’nin büyük bir kısmına hakim olmasının önüne geçmek için, 8 Haziran 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan tüm parti temsilcilerinin ortaklaşa hazırladığı bildiri ile, Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin ötesine çıkarması halinde, bu durumun savaş sebebi sayılacağını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne askeri bakımdan gerekli olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verileceğini beyan etti.

ABD ARAYA GİRDİ

1997 yılında olası bir Türk-Yunan çatışmasının engellenmesi tansiyonun düşürülmesi maksadıyla, ABD’nin girişimiyle Madrid’de yapılan NATO Zirvesi öncesinde her iki taraf bir mutabakat metni imzaladı.

Bu metne göre taraflar, barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, birbirlerinin egemenliklerine saygı gösterilmesi, anlaşmazlıkların, ortak rızaya dayanarak, kuvvet kullanımı ve tehdit olmadan, barışçıl yollardan çözülmesi konularında mutabık kaldılar.