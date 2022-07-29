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Miçotakis'in hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan var: Yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

Ankara-Atina hattındaki gerilim son dönemde iyiden iyiye artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim için artık yok" dediği Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal bir açıklama daha geldi. Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Miçotakis'in hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan var: Yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı
Kamusaati
Kamusaati
29 Temmuz 2022 Cuma 13:08

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde artan gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla sürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün CNN International kanalında katıldığı programda Türkiye'yle ilişkilere değindi.

"NATO'nun ve Avrupa'nın isteyeceği son şey, Güneydoğu Avrupa'da bir başka istikrarsızlık kaynağı" diye konuşan Miçotakis, Türkiye'yle sorunları gidermek istediklerini savundu. Uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkları giderebileceklerine inandıklarını kaydeden Miçotakis, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim Ege'de yaşanan gelişmeler ve karşılıklı açıklamalarla son dönemde iyice tırmandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Yunanistan Başbakanı'nı hedef alarak "Benim için Miçotakis diye birisi yok" demiş, iki lider geçen ayki NATO zirvesinde de yan yana gelmemişti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, hafta başında Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de 'saldırgan tavır sergilemek'le suçlamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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