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MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, şaşırtan bir hamle yaptı ve günlük yaşamda herkesin kullandığı "Ben gülmeyi seviyorum" cümlesinin patentini aldı.

MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
27 Ağustos 2020 Perşembe 00:31

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçen 23 Ağustos'ta Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak, 'Ben gülmeyi seviyorum' cümlesinin patentini aldı.

"BİZİMLE BİRLİKTE GÜLEN HERKESE HAYIRLI OLSUN"

Marka tescil belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Ersoy, "Kimi zaman mutluluktan, kimi zaman huzurdan ama her zaman adamlıktan. Gülerken güldürmeyi nasip eden Cenab-ı Allah'a şükür olsun, gülüşümüzden dahi rahatsız olanlara inat; 'Ben gülmeyi seviyorum' cümlesinin tescil patentini almış bulunuyorum. Bizimle birlikte gülen herkese hayırlı olsun. Ben gülmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı

MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı

Kaynak: DHA


Kaynak: Kamu Saati Özel
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