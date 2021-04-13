MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Rize'de Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin, Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etti. Kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Metin, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edecek.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den aday olarak seçilen Derepazarı İlçe Belediye Başkanı Selim Metin partisinden istifa etti.
Noter aracılığıyla istifasını genel merkeze sunan Metin, yaptığı açıklamada bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini söyledi. Metin, belediye hizmetlerinin takibi için İstanbul'da bulunduğunu kaydederek, Rize'ye dönüşünde basın açıklamasında bulunabileceğini ifade etti.
Selim Metin
RİZE'DEKİ MHP'Lİ BELEDİYE SAYISI 2'YE DÜŞTÜ
Metin'in MHP'den istifa etmesiyle MHP'nin Rize'deki belediye sayısı 2'ye düştü. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Rize'nin Derepazarı, Çayeli ve İkizdere ilçe belediye başkanlıklarını kazanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı