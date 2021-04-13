0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0

MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Rize'de Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin, Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etti. Kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Metin, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edecek.

MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
13 Nisan 2021 Salı 23:22

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den aday olarak seçilen Derepazarı İlçe Belediye Başkanı Selim Metin partisinden istifa etti.

Noter aracılığıyla istifasını genel merkeze sunan Metin, yaptığı açıklamada bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini söyledi. Metin, belediye hizmetlerinin takibi için İstanbul'da bulunduğunu kaydederek, Rize'ye dönüşünde basın açıklamasında bulunabileceğini ifade etti.

MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Selim Metin

RİZE'DEKİ MHP'Lİ BELEDİYE SAYISI 2'YE DÜŞTÜ

Metin'in MHP'den istifa etmesiyle MHP'nin Rize'deki belediye sayısı 2'ye düştü. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Rize'nin Derepazarı, Çayeli ve İkizdere ilçe belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber