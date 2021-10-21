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MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, istifa etti.

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
21 Ekim 2021 Perşembe 16:52

Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.

Türk futbolunda, kulüplerin hakem kararlarına yönelik tepkileriyle başlayan süreçte MHK'nın yapısına ve işleyişe yönelik tartışmalar gündemdeki sıcaklığını koruyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN YAPISAL DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Kulüpler Birliği Vakfı'nın, yapısal değişiklik talebi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) karşılık bulurken taraflar arasında, hakem kararlarının tartışmalardan uzak bir boyuta taşınması için görüşmeler sıklaştı ve ortak çalışmalar yapılmaya başlandı.

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti #1

SERDAR TATLI GÖREVİ BIRAKTI

Bu gelişmenin ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Serdar Tatlı'nın istifası, sürpriz bir karar olarak değerlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kısa bir süre içerisinde bu istifa ile ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor. TFF'nin istifayı kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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