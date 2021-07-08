Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeye ve şahıslara 21 bin TL para cezası keserken olaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Mide bulandıran olay, Sultandağı ilçesinin Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Görüntüler Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İşçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları ile gezen işçiler bu işi bir de gülümseyerek yaptı. Mide bulandırıcı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olaya karışan işletme sahibi Gökmen ve 3 kişiyi gözaltına alırken, ayrıca işletme ile birlikte şahıslara toplamda 21 bin TL para cezası kesildi.

"İMHA EDİLECEK KİRAZLAR VİDEOYA YANSIMIŞTIR"

Öte yandan, olayın yaşandığı tesiste çalışan adının açıklanmasını istemeyen bir işçi, yaptığı açıklamada, videoda görülenlerin imha edilecek kirazlar olduğunu ileri sürerek şöyle dedi:

"Bahçelerde oluşan yoğun yağıştan dolayı bozulan, çatlayan, kurtlanan kirazların ağaçlara ve bahçelere zarar vermesi dolayısıyla toplanarak imha edilmektedir. Normal kullanılacak kirazlarımız normal kasalarına alınmaktadır. Biz meyve suyu üreticiliği yapmıyoruz, hal dükkanıyız. Kurtlu olanlar geldiğinde imha ediyoruz. İmha edilecek kirazlar videoya yansımıştır. Meyve suyu olacak kirazlar değildir."