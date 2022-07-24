Meyve almak imkansız hâle geldi: Bu pazarda incirin kilosu 240 TL

Meyvelerin kilogram ücretleri dudak uçuklatıyor. Tam sezonu olan bu inciri taneyle alabilmek bile zor hale geldi. Çünkü İstanbul'da ünlü bir pazarda kilosu 240 TL'ye satılıyor. İncirin tane fiyatı ise 20 lira.

Türkiye’deki yüksek enflasyon ve buna bağlı yaşanan hayat pahalılığı dar gelirlileri içinden çıkılamaz bir hale getirdi. Temel gıda ürünleri, meyve-sebze bile lüks oldu.

Artık pazar ve marketlerdeki ürünler değil, ürünlerin üzerindeki etiketler konuşulur duruma geldi. Çünkü ne satıcılar bu etiketleri yazmaya; ne de alıcılar bu etiketleri görmeye alışık. Öyle ki sezonundaki bazı meyvelerdeki etiketler 3 haneyi geçti.

SÖZCÜ WhatsApp İhbar Hattı’na gelen bir ihbar üzerine geçtiğimiz gün İstanbul Avcılar’da bir markete gitmiş ve incirin kilo fiyatının 159,98 TL olduğunu; ortalama büyüklükteki 84 gram bir inciri tarttırdığımızda ise 13,12 TL’ye denk geldiğini görmüştük.

‘MEMLEKETİN OCAĞINA İNCİR AĞACI DİKİLDİĞİNİN KANITI’

Çektiğimiz tane incir ve etiketi sosyal medyada gündem oldu. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil Twitter hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, “Bir adet incir 13 lira… Memleketin ocağına incir ağacı dikildiğinin kanıtı!” notunu düştü.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da 159 liralık etiketi gösteren fotoğrafı paylaşarak, “Nasıl gidiyor…” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞLARI ŞOKE EDEN ETİKET

Kilosu 159 lira, tanesi 13 lira olan incir hala gündem konusu iken SÖZCÜ ekibi Beyoğlu Balık Pazarı’nda incirin kilosunun 240 liraya satıldığı bir tezgaha denk geldi. Etiketi gören yurttaşlar adeta şoke oldu. Aynı tezgahta kiraz 150 ile 220 lira, yerli ceviz 350 lira, kuru incir 300 lira.

ASGARİ ÜCRETLİ NASIL ALACAK?

Bu sefer de taneyle alışveriş yapan SÖZCÜ ekibi 80 gramlık incirin 20 liraya denk geldiğini gördü. Yani 5 bin 500 liralık asgari ücretle dört kişilik aileyi geçindirmeye çalışan bir baba, kişi başı birer tane incir almak istese; 80 lira ödemek zorunda kalacak.

ESNAF İSYAN ETTİ

Yüksek fiyatlı etiket yazmak esnafı da rahatsız eder hale geldi. Bilecik’te bir manav, fiyat etiketine, “Maalesef Bilecik domatesi, Bilecik’te 15 TL” diye yazdı. Bu görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

‘MİLLETİN SABIR TAŞI ÇOKTAN ÇATLADI’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bazı AK Partili Vekiller ‘meyveyi, sebzeyi yaz gelince mevsiminde yiyin’ diye millete akıl verip, sabır telkin ediyordu. Yaz geldi de geçiyor. Bilecik domatesi Bilecik'te 15 lira. Milletin sabır taşı çoktan çatladı. Saraydaki kibirlinin haberi yok” dedi.

‘YAPARSA BU İKTİDAR YAPAR!’

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp de, “Temmuz ayının sonuna geldik, yaz neredeyse bitiyor. Etiketteki not gibi: ‘Maalesef Bilecik domatesi Bilecik’te 14 lira.’ Yaparsa bu iktidar yapar!” açıklamasında bulundu.