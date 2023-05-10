Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10

TÜİK mart ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait iş gücü istatistiklerini gözler önüne serdi.

Hanehalkı İş Gücü Araştırması Mart ayı anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yapılamadı.

Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı yüzde 4,4.

İşsiz sayısı bir önceki aya göre 4 bin kişi arttı

Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı aynı kaldı

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde8,1 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı yüzde 53,6 olarak gerçekleşti

İş gücü 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 20,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık artış ile yüzde20,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 28,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,5 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 21,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,2 olarak tahmin edildi.