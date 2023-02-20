Mevlüt Çavuşoğlu: Teröre karşı başka bir terör örgütü ile mücadele edilemez

ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadelede ABD'nin Türkiye ile vardığı mutabakatlara uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'de.

Dün ülkemize gelen Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde incelemeler yaptıktan sonra bugün Ankara'da resmi görüşme yapıldı.

İki bakan, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütleri konusu özelinde Türkiye-ABD ilişkileri soruldu.

Çavuşoğlu, teröre karşı başka bir terör oluşumuna destek vererek mücadele edilemeyeceğini belirterek konu özelinde ABD'nin Türkiye ile vardığı mutabakatlara uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Terör örgütüne karşı başka terör örgütü ile mücadele edilmez"

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Biz herhangi bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütü ile iş birliği yapmanın yanlış olduğunu her zaman söylüyoruz. Dolayısıyla PKK/YPG'nin DEAŞ'le mücadele ettiği iddiasının doğru olmadığını biz her zaman kanıtladık.

Bizim güçlü NATO müttefikleri olarak ideolojisi ne olursa olsun hedefi kim olursa olsun her türlü terör örgütü ile mücadele etmemiz lazım.

"NATO ülkeleri olarak kendimiz terörle mücadele edemiyor muyuz"

Siyasi irade varsa mücadele edecek kapasitemiz de var Türkiye ve ABD olarak. NATO için iki tane tehdit var. Birincisi Rusya ikincisi terörizm.

Dolayısıyla biz NATO ülkeleri olarak kendimiz mücadele edemeyip de DEAŞ'e karşı PKK/YPG gibi bizim düşmanımız olan terör örgütü ile iş birliği yapılması doğru değil.

"ABD'nin mutabakatlara uygun hareket etmesi gerekiyor"

Bu doğrultuda ABD ile geçmişte Suriye temelinde bazı mutabakatlarımız oldu. Biri Münbiç yol haritası diğeri de burada Ankara'da 2019'da yaptığımız ortak açıklama.

Bu mutabakata göre ABD'nin sınırlarımızın 30 kilometre güneyinde terör mensuplarının temizlenmesi.

Fakat bu konuda maalesef somut bir adım göremedik. Terörün her türlüsüne karşı birlikte hareket etmemiz gerekiyor ve vardığımız mutabakatları uygulamamız gerekiyor."