bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Mevlüt Çavuşoğlu'na Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu

Almanya'daki NATO toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'na Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu
Kamusaati
Kamusaati
14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'na Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu.

Bunun üzerine Finlandiya ve İsveç'in terör örgütüne destek sağladığını belirten Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Müttefik olacak bir ülkenin PKK'ya destek vermemesi gerekiyor"

"Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor. İki ülkenin de dışişleri bakanlarıyla görüşeceğiz."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Cahit Özkan: 2023 seçimlerinde yüzde 75'in üzerine çıkacağız
Cahit Özkan: 2023 seçimlerinde yüzde 75'in üzerine çıkacağız
0
Köye Dönüş Projesi Şartları ve Devlet Yardım Desteği 2022
Köye Dönüş Projesi Şartları ve Devlet Yardım Desteği 2022
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yaş çay alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yaş çay alım fiyatını açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.