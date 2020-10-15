Metropoll'den genel seçim anketi Ekim ayı seçim anketleri bir bir açıklanıyor sonuçlar aynı

MetroPoll'ün genel seçim anketinde, barajı sadece 2 parti geçebildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 2023'ü gösterse de birçok partinin gündeminde erken seçim talebi var.

MetroPoll Araştırma da bu kapsamda Türkiye'nin Nabzı Eylül 2020 anketini gerçekleştirdi.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

BARAJI 2 PARTİ GEÇTİ

Ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 32.3. CHP'nin oy oranı yüzde 17,7 olurken, İyi Parti yüzde 8.8, HDP yüzde 8.1, MHP ise yüzde 7.3 olarak kaydedildi.

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 0,7 oy alırken, Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisinin oy oranı yüzde 1.

"KARARSIZIM" DİYENLER 3. PARTİ OLDU"

Ankete göre 'Kararsızım' diyen seçmenlerin oranı yüzde 11.2 olarak açıklandı. Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 6.9'ü protesto oy kullanacağını açıklarken, katılımcıların yüzde 4.2'si yanıt vermemeyi seçti.