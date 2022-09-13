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MetroPOLL'ün son anket sonuçları bomba! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yavaş arasındaki fark 15 puan çıktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Sencar, yaptıkları anketlerde Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 puan önünde olduğunu belirtti.

MetroPOLL'ün son anket sonuçları bomba! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yavaş arasındaki fark 15 puan çıktı
Kamusaati
Kamusaati
13 Eylül 2022 Salı 00:42

2023 seçimlerinde muhalefetin olası Cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gösteriliyor. Şu ana kadar ne 6'lı masadan ne de Yavaş kanadından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak kamuoyunda Yavaş'a yönelik oluşan yoğun ilgi, doğal olarak Yavaş'ı anketlerde seçenek haline getiriyor. Son olarak Ruşen Çakır'ın programına konuk olan MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar, programda anket sonuçlarına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

"AÇIK ARA HERKESİ GEÇİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerden 'kasti' olarak birinci çıkarıldığı yönündeki iddialara yanıt veren Sencar, "Bizim cumhurbaşkanı ölçümlerinde başından beri Mansur Yavaş, açık ara herkesin önünde. Onu hemen yakın Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener oldukça gerisinde. Bunu insanlar Mansur Yavaş'a özel bir şey yaptığımız şeklinde algılıyorlar. Benim Mansur Yavaş ile bir gönül ilişkim yok" dedi.

"MANSUR YAVAŞ 15 PUAN ÖNDE"

Sencar, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme geldiğinde beri soruyoruz. Şimdiye kadar Mansur Yavaş'ı geçen kimse yok. Erdoğan dahil. Erdoğan mı Mansur mu diye sorduğumuzda 15 puanla Mansur önde çıkıyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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