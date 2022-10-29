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MetroPOLL'den genel seçim anketi

Son anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oyunda yükseliş sürerken Cumhur İttifakı yüzde 46,3 ile zirvede yer aldı.

MetroPOLL'den genel seçim anketi
Kamusaati
Kamusaati
29 Ekim 2022 Cumartesi 13:43

Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı...

Seçime 1 yıldan kısa bir süre kala partiler seçim için sahaya inerken toplumun gündeminde de seçimler büyük bir yer tutuyor.

Bu kapsamda anket şirketleri de bir bir anketlerini yayınlamaya devam ediyor.

Muhalefe yakınlığıyla bilinen MetroPOLL araştırma şirketi ekim ayına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Katılımcılara o bilindik "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK Parti 36,3

Son yapılan ankete göre bu pazar seçim olsa, kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranının yüzde 36,3'e yükseldiği görüldü.

CHP yüzde 23,2 de kaldı

CHP yüzde 23,2 ile ikinci parti olurken, üçüncü sırayı yüzde 12,4 ile İyi Parti aldı.

Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na 10 puan fark

Açıklanan verilere göre AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı, kararsızlar dağıtılınca 46,3 oy oranına ulaşıyor. Cumhur İttifakı böylelikle CHP ve İyi Parti’den oluşan Millet İttifakı'na 10,7 puan fark attı.

İşte sonuçlar

AK Parti: % 36,3
CHP: % 23,2
İyi Parti: % 12,4
HDP: % 11,9
MHP: % 10
DEVA: % 1,4
Saadet Partisi: % 1,3
Zafer Partisi: % 0,7
Diğer: % 2,8


Kaynak: Kamu Saati Özel
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