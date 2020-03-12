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Metro,Pamukkale,Kamilkoç bilet satış sitelerine neden girilmiyor, bilet satış sitelerine girilmiyor 13 mart 2020

Metro,kamilkoç,pamukkale bilet satış siteleri neden açılmıyor,obilet.com, neredennereye com sitelerine neden girilmiyor 13 mart 2020

Metro,Pamukkale,Kamilkoç bilet satış sitelerine neden girilmiyor, bilet satış sitelerine girilmiyor 13 mart 2020
12 Mart 2020 Perşembe 22:56

Corona Virüsü nedeni ile akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı ve Milli eğitim eğitim bakanlığından yapılan tatil açıklamaları sonucunda otobüs firmaları resmen kilitlendi!

Şuanda otogar'da memleketlerine gidebilmek için onbinlerce öğrenci bilet arıyor, nedeni ise corona virüsü sebebi ile tatil edilen Üniversiteler

Metro,Pamukkale,Kamilkoç bilet satış sitelerine neden girilmiyor, bilet satış sitelerine girilmiyor 13 mart 2020

İlgili bakanlıkların açıklamalarının sonrasında,memleketlerinin dışında öğrenci olarak bulunan kişiler,memleketlerine hemen dönebilmek için online bilet satın almaya kalkıştılar.Ancak web sitelerine aşırı derece yüklenilince bazı online bilet satış sitelerinin sunucular çöktü ya da yavaşladı.

3 haftalık tatili memleketlerinde geçirebilmek için adeta bilet alma sırasına giren bir çok öğrenci,online bilet satışlarının yapıldığı firmaların yavaş açılması ya da hiç açılmaması yüzünden otogarlara akın ettiler.

Özellikle ünlü otobüs seyahat firmaları Metro,Pamukkale turizm , Kamilkoç Turizm'in sitelerine zaman zaman erişim sağlanamıyor ya da yavaş açılıyor.

Otogarlarda da çok ciddi hareketlilik mevcut

Online bilet satış web sitelerinin açılmaması, birçok öğrenciyi otogardan bilet almaya itti.Bu nedenden dolayı tüm şehirlerimizdeki otogarlarda büyük hareketlilikler yaşanıyor.Birçok ilde ciddi kuyruklar oluştu..Bilet almak isteyen bir öğrenci vatandaşımız,bilet gişesi görevlisi ile münakaşaya girdi.Araya vatandaşların girmesi ile olay büyümeden bitti.

Bilet alabilen bir üniversite öğrencisi de biletlere yoğun ilgi olduğunu, bilet fiyatlarında biraz artış yaşandığını belirtti.

kamusaati.com / KAYSERİ OTOGAR


Kaynak: Kamu Saati Özel
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