Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi

Çin'in Huazhou kentindeki bir metroda kaydedilen görüntüler, ülkede tepkilere neden oldu. İsmi Liu olarak açıklanan 38 yaşındaki kadın, metroda yolculuk yaptığı sırada etrafındaki insanlara aldırmadan iki bacağını açarak Instagram hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Takipçilerine cinsel organını gösteren kadın, daha sonra yayını sonlandırdı.

HEDİYE ALMALARINI İSTEDİ

Liu isimli kadının, yayını izleyen takipçilerinden de bir isteği oldu. Kadın, takipçilerinden kendisine hediye almalarını talep etti. Canlı yayın kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, metrodaki görevlilerin kamera kayıtlarını izleyip, harekete geçmesinin ardından devreye polis ekipleri girdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Liu isimli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. "Cinsel içerikli reklam yapmak" ve "İnternette cinsel içerikli ürün satma" suçundan hakkında işlem başlatılan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çinli vatandaşlar da kadının tutuklanmasına destek verirken, toplum ahlakına aykırı bu tür hareketlerin cezasız kalmaması gerektiği talebinde bulundular.