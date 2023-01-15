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Metrobüste gözü dönen kadın, hem hakaretler savurdu hem adamın yüzüne tükürdü

Mecidiyeköy'de seyreden metrobüste kadın bir yolcu, gözlüğünü düşürdüğünü iddia ettiği adama saldırdı. Ağır küfür ve hakaretler eden kadın bir de adama tükürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Metrobüste gözü dönen kadın, hem hakaretler savurdu hem adamın yüzüne tükürdü
Kamusaati
Kamusaati
15 Ocak 2023 Pazar 22:56

Şişli Mecidiyeköy'de metrobüste seyir halinde olan bir metrobüste gözlük kavgası yaşandı. İddiaya göre kadın yolcu, gözlüğünü düşüren adam ile tartıştı.

HEM VURDU HEM TÜKÜRDÜ

Sinirlenen kadın yolcu, adama küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı. Yolcuların içerisinde yaşanan olayda, öfkeden çıldıran kadın, bir de adama tükürdü.

"İLKOKUL MEZUNU SEVİYESİZ"

Adamın karşılık vermesi üzerine kadın, "Sen kime dikleniyorsun, ilkokul mezunu seviyesiz" diyerek hakaret etti. Yaşananlar kameralara yansırken, metrobüse birbirine katan kadın ardından durakta araçtan indi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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