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Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti

İstanbul'da metrobüste cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, diğer yolcular tarafından yakalanarak Zincirlikuyu metrobüs durağında polise teslim edildi. Sinirlerine hakim olamayan bir yolcu, şüpheliye tokat atarken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti
13 Nisan 2021 Salı 23:01

Dün akşam saat 21.45 sıralarında Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye doğru ilerleyen metrobüste yaşanan olayda metrobüsün en arka koltuğunda oturan genç kadın, karşısında oturan kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tacizine maruz kaldı. Mecidiyeköy mevki'ine gelen metrobüste genç kadın, "Ne yapıyorsun sen sapık?" diyerek tepki göstermesi üzerine, metrobüste bulunan diğer yolcular hemen olaya müdahale ederek kadını şüphelinin yanında uzaklaştırdı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin iddiaya göre cinsel organını genç kadına gösterdiğinin söylenmesi, metrobüste sinirlerin gerilmesine neden oldu. Metrobüs içerisindeki konuşmalar sırasında bir yolcu sinirlerine hakim olamayarak, şüpheli şahsa tokat attı. Şahsı polise teslim etmek üzere gözetim altında tutan vatandaşlar, şoföre de kapıları açmaması yönünde seslendi.

VATANDAŞLAR POLİSE TESLİM ETTİ

Metrobüste polisi arayan vatandaşlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağına ekip gelmesini istedi. Şahsı gözetim altında tutan yolcular, metrobüs durağında şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Kadının şikayetçi olması üzerine ekipler şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şikayetçi kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte ayrıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

TOKAT ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Yolcuların tepki gösterdiği ve bir kişinin şüpheliyi tokat attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcuların tacizciyi yakaladığı ve bir kişinin ise sinirlerine hakim olamayarak tokat attığı görülüyor.

Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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