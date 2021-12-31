İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına Metro İstanbul Esenler Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru ve istihdam detayları haberimizin devamında…

İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına göre, İstanbul Metro Esenler Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 endüstri mühendisi, 1 bütçe ve raporlama şefi alımı yapıyor.

Başvuru Kimler Yapabilir

Endüstri mühendisi alımı için adayların üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun, lojistik depo yönetimi, matematiksel modelleme, MRP, proje yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmak.

Depo yönetimi elleçleme iç nakliye lojistiği stok optimizasyonu, be elektromekanik sistemlerin üretiminde veya yardımcı sanayilerindeki üretim süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

Maliyet muhasebesi, satın alma, CAD yazılımı kullanma süreç ve kalite sistemleri tasarımı temeline sahip, ERP sistemlerinin malzeme ve depo yönetimi modüllerini kullanabilmek.

Raporlama sayısal veri analizi ve sunum yapabilme becerisine sahip olmak.

Mesleğine ve teknolojik gelişmelere ilişkin yenilikçi ve yeni fikirleri hayata geçirme arzusunda olmak.

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen.

Analitik bakış açısına sahip, iletişimi kuvvetli deadlinelarla çalışabilen proaktif, proje karlılığı, bütçe ve performans yönetimi süreçlerine hakim.

Metro İstanbul Personel Alımı İŞKUR İlanları İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına Metro İstanbul Esenler Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru ve istihdam detayları haberimizin devamında…

İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına göre, İstanbul Metro Esenler Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 endüstri mühendisi, 1 bütçe ve raporlama şefi alımı yapıyor. Başvuru Kimler Yapabilir Endüstri mühendisi alımı için adayların üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun, lojistik depo yönetimi, matematiksel modelleme, MRP, proje yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmak. Depo yönetimi elleçleme iç nakliye lojistiği stok optimizasyonu, be elektromekanik sistemlerin üretiminde veya yardımcı sanayilerindeki üretim süreçlerinde deneyim sahibi olmak Maliyet muhasebesi, satın alma, CAD yazılımı kullanma süreç ve kalite sistemleri tasarımı temeline sahip, ERP sistemlerinin malzeme ve depo yönetimi modüllerini kullanabilmek. Raporlama sayısal veri analizi ve sunum yapabilme becerisine sahip olmak. Mesleğine ve teknolojik gelişmelere ilişkin yenilikçi ve yeni fikirleri hayata geçirme arzusunda olmak. MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen. Analitik bakış açısına sahip, iletişimi kuvvetli deadlinelarla çalışabilen proaktif, proje karlılığı, bütçe ve performans yönetimi süreçlerine hakim. İyi derecede İngilizce biliyor olmak. Muhasebe bilgisine haiz mali tablo hazırlığı ve analizi yapabilen.

Başvuru Şekli ve Zamanı;

Başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde başlamış olup 7 Ocak 2022 tarihinde sona ermiş olacaktır. Başvurular kariyer İstanbul resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır.