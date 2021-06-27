Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayetinden son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında stüdyo buz kesti! Katil kim?

Türkiye’nin konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayeti hakkında canlı yayında son dakika gelişmeleri yaşandı. Üzerinden yaklaşık olarak üç sene geçen cinayette katilin bulunması için ekipler adeta seferber oldu. Gözyaşlarının stüdyoda sel olduğu anlar ve cinayetin ayrıntıları izleyenleri ekran başına kilitlerken 21 yaşındaki Büşra Büyükşen ise korkunç olayın tek şahidi olarak yaşadığı o anları anlatıyor. Bugünkü yayında da işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayeti hakkında Jandarma erinden şok ifade geldi. “Uğur Büyükşen gülüyordu” sözleri adeta şaşkına çevirdi. Milyonların aklında şimdi tek soru var “Metin ve Necla Büyükşen’in katili kim?” İşte Dr. Osman Büyükşen olayında son dakika gelişmeleri…
Üç senedir sır perdesi bir türlü aralanmayan Metin ve Necla Büyükşen cinayeti ile ilgili Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan korkunç olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle katledilmişti. Senelerdir süren soruşturmada tek şahit olan 21 yaşındaki Büşra Büyükşen'in ifadeleri büyük önem taşıyor. Peki, Metin ve Necla Büyükşen'in katili kim, katil stüdyoda mı? İşte 25 Haziran Müge Anlı canlı yayında Metin ve Necla Büyükşen cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri…
Anne ve babası vahşi bir cinayet kurban giden Osman Büyükşen canlı yayında isyan etti.
DR. OSMAN BÜYÜKŞEN OLAYINDA CANLI YAYINDA FLAŞ TANIK İFADESİ!
Necla - Metin Büyükşen çiftinin vahşice katledildiği olay yerine gelen Jandarma'dan şoke eden ifade geldi.
KATİL STÜDYODA MI?
BÜŞRA, KULLANDIĞI İLAÇLAR NEDENİYLE BİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ
Konya'da işlenen cinayetin ardındaki sır perdesi kaldırılmaya çalışılırken Büşra Büyükşen'in gizledikleri merak konusu oldu. Müge Anlı canlı yayında Büşra ile ilgili televizyon ekranlarında açıklamayacağı iddialar olduğunu dile getirdi. Köyde konuşulanları ortaya dökmek istemediğini ifade eden başarılı sunucu, stüdyonun arkasında genç kızla kısa bir görüşme yaptı. Görüşmede, kullandığı ilaçlar nedeniyle olayla ilgili her şeyi karıştırdığını iddia eden Büşra, hiçbir şeyden emin olamadığını söyledi.
Adi Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Büşra'nın kullandığı ilaçların unutkanlık gibi bir yan etkisi olmadığını açıkladı. Büşra'nın ağabeyi Osman Büyükşen'in de doktor olduğunu hatırlatan Sözen, "Büşra büyük bir baskı altında gibi görünüyor. İlaçlar nedeniyle bir şeyleri karıştırması mümkün değil" sözlerini kullandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına şüphelerin odağındaki bir diğer kardeş olan Uğur Büyükşen de katıldı. Cinayeti işlemediğini öne süren Uğur Büyükşen, swap izi konusunda da iddialarda bulundu. Cinayet işlendikten sonra eve girdiğini ifade eden şüphelerin odağındaki evlat, barut izlerinin o anda kendisine bulaştığını iddia etti.
KARAKOL KOMUTANINDAN UĞUR BÜYÜKŞEN'E YALANLAMA GELDİ
Dönemin İsmil Jandarma Karakol Komutanı Cemil Aksoy'dan, Uğur Büyükşen'in iddialarına yalanlama geldi. Aksoy, cinayet günü hiç kimsenin eve girmediğini söyledi. Cenazelerin alındıktan sonra evin kapatılmadığını söyleyen Aksoy, o andan sonra giriş çıkışların yapıldığını dile getirdi. Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, cansız bedenlerin ceset torbasına konulmasıyla birlikte barut izi kalmasının imkansız olduğunu belirtti. Sözen, "Uğur Büyükşen'in elinde, yüzünde, kıyafetlerinde barut izi var. Eşi Betül Büyülşen'in elinde ve yüzünde barut izi olduğu raporda mevcut. Böyle bir izin cesetler taşındıktan sonra bulaşması mümkün görünmüyor" dedi.