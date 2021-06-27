Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayetinden son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında stüdyo buz kesti! Katil kim?

Adi Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Büşra'nın kullandığı ilaçların unutkanlık gibi bir yan etkisi olmadığını açıkladı. Büşra'nın ağabeyi Osman Büyükşen'in de doktor olduğunu hatırlatan Sözen, "Büşra büyük bir baskı altında gibi görünüyor. İlaçlar nedeniyle bir şeyleri karıştırması mümkün değil" sözlerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına şüphelerin odağındaki bir diğer kardeş olan Uğur Büyükşen de katıldı. Cinayeti işlemediğini öne süren Uğur Büyükşen, swap izi konusunda da iddialarda bulundu. Cinayet işlendikten sonra eve girdiğini ifade eden şüphelerin odağındaki evlat, barut izlerinin o anda kendisine bulaştığını iddia etti.