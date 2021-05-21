Meteoroloji uzmanından flaş uyarı! DOLU UYARISI YAPILDI

Son dakika haber: Meteoroloji uzmanından flaş uyarı! Cuma, Cumartesi ve Pazar gününe dikkat. Herkes önelemini alsın dedi. Birçok ilde birden başlayacak.. Araçlarınız için şimdiden önleminizi alın.. İşte o iller..

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşlar güneşin tadını çıkarmayı umarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarıları yapıldı.



Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde etkili bir sağanak yağış beklendiğini duyurdu.



DOLU UYARISI YAPILDI



Yapılan uyarıda İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve çevre illerde yağış ve sele karşı uyarı yapılırken, aynı zamanda doluya karşı da önlem alınması gerektiği belirtildi.



"TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Meteoroloji'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:



"Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."