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Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak

Meteroloji, bayram haftasında sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağını bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak
18 Temmuz 2021 Pazar 02:19

Yurdun her köşesinde bayram havası eserken, sıcaklık uyarısı Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden geldi.

Uzmanlar, Orta Karadeniz’de hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükselebileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Hissedilen nemde artış yaşayacağının altını çizen yetkililer, 10.00 ila 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Güneş çarpmalarından korunmak için de bol su tüketiminin ihmal edilmemesi vurgulandı.

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖRECEK

Meteorolojiden yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

“Hava sıcaklıklarının hafta sonu bölgemizin özellikle iç kesimlerde artması beklenmektedir. 17 Temmuz Cumartesi günü beklenen en yüksek sıcaklıklar kıyı kesimlerde 28-31 derece, iç kesimlerde ise yer yer 30-40 derece civarında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkate takip edilerek, gereken önlemlerin alınması önem arz etmektedir.”

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak #1

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR PİK YAPACAK

İstanbul’da nem oranı yüzde 90 civarında ölçülürken, sıcaklıklar ise pazar ve pazartesi pik yapacağı bildirildi.

Hafta sonu termometreler 34-35 dereceyi gösterirken, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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