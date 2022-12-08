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Meteoroloji duyurdu: Yağmur günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden yayınladığı hava tahmini ve raporlarla birlikte Türkiye'nin batı kesimlerinin günlerce yağmur altında olacağını belirtti. Hava sıcaklıkları da birkaç derece yükselecek.

Meteoroloji duyurdu: Yağmur günlerce sürecek
Kamusaati
Kamusaati
08 Aralık 2022 Perşembe 12:39

Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu tahminlerine göre yurdun önemli bir kısmını yağışlı günler bekliyor. Marmara ve Ege Bölgesi’nin tamamı İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir kısmında yağmur günlerce aralıklarla sürecek. Pazartesi günü yağışlar ülkenin büyük kısmına yayılacak.


YER YER KUVVETLENECEK

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Isparta hariç) ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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