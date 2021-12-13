Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birçok bölgede kuvvetli yağışlar sürerken bazı kesimlerde ise kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu internet sitesinde paylaştı.

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri altında seyredecek.

Türkiye, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı havanın etkisine girecek.

Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

EGE BÖLGESİ

Ege'de metrekareye 50 ile 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz'de hafta başında şiddetli rüzgar görülecek. Bölgede sonraki günlerde ise yağış bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DOĞU VE İÇ EGE'DE KAR VAR

Doğu kesimlerde beklenen karla karışık yağmur ve kar, çarşamba günü itibarıyla iç Ege'de kendini gösterecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek.15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

ANKARA'YA KAR GELİYOR

Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.

İZMİR'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İzmir'de haftanın ilk iki günü kuvvetli yağış var. Özellikle kuzey ilçelerde yağış kendisini daha da hissettirecek.

METEOROLOJİ OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARDI

Meteoroloji, yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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